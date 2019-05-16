شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، افتتاح المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم، الذى تنظمه وزارة التعليم بجمهورية الصين الشعبية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بحضور سن شونلان، نائب رئيس الوزراء الصيني، وتشين باوشينغ، وزير التعليم الصيني، بالإضافة إلي رئيس بلدية بكين، وبمشاركة أكثر من ٥٠ وزيرا وممثلين عن ١٠٠ دولة، ورواد الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وممثلي المنظمات الدولية والباحثين والممارسين في هذا المجال، وكذلك المسؤولون من الدول الأعضاء باليونسكو.

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وأشار «عبد الغفار» إلى أن المؤتمر يهدف إلى النقاش بين جميع المعنيين لمراجعة التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والتعليم، وتخطيط السياسات والاستراتيجيات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وتحجيم المخاطر التي يمكن أن تنعكس على العملية التعليمية، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي يعد سلاحاً ذو حدين.

وتفقد «عبد الغفار»، على هامش فعاليات المؤتمر المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشمل آخر ما توصلت إليه الشركات المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يخدم بشكل كبير الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، بالإضافة إلي تحويل الجامعات إلي جامعات ذكية.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة ٣ أيام، ويشارك الوزير في جلسة نقاشية حول آليات تطوير محترفي الذكاء الاصطناعي، وتشجيع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعليم العالي، ودور الجامعات في هذا المجال، للحديث عن التجربة المصرية في إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي، وكذلك جلسة نقاشية حول تقليل الفجوة بين الذكاء الاصطناعي في التعليم كإحدى أولويات أفريقيا، كما يلتقى الوزير مع وزيري التعليم والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية.

وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم