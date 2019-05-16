شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معمل للكشف عن الأورام بمستشفى الأقصر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن افتتاح معمل للهستوباثولوجي بمستشفى الأقصر العام، وذلك لجمع العينات، حيث يتم تشخيص الأمراض عن طريق تشريح العينات بتحليل الأنسجة لمعرفة إذا كانت حميدة أم خبيثة، وكذلك نوعيتها بمعمل الهستوباثولوجي المجهز بأحدث الأجهزة تحت إدارة الدكتور محمد العزب، أول طبيب بالأقصر يحصل على الزمالة المصرية، بالإضافة إلى الدبلومة في تحليل الأنسجة.

وذلك تحت رعاية مديرية الشؤون الصحية بالأقصر مما سيوفر على المرضى عناء انتظار نتائج تحاليل العينات بعد نقلها إلى القاهرة.