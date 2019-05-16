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توفير أتوبيسات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير عدد من الأتوبيسات يوميا بجوار بوابة الجامعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى العاشرة صباحا، لنقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ذوي الظروف الصحية الخاصة داخل الحرم الجامعي.

وأوضح «القمري» أن ذلك نظرا لبعد المسافة بين بوابة الجامعة والكليات بالجامعة والصعوبة التي يواجهها بعض أعضاء هيئة التدريس والعاملين ذوي الظروف الصحية الخاصة من الوصول إلى ميعاد عملهم بالكليات وإدارة الجامعة.

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