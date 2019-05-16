شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تحذر من جهات مزيفة تستغل اسمها لتدريب الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت جامعة الإسكندرية، في بيان رسمي اليوم الخميس، طلابها بضرورة الانتباه من التعامل مع الصفحات المزيفة التي تنتحل اسم الجامعة وتقوم بالإعلان عن دورات تدريبية ومنح خلال فترة الإجازة الصيفية مدعمة بشهادات معتمدة دولياً، وهو ما ليس للجامعة أي علاقة به.

وقال الدكتور عصام الكدري، رئيس الجامعة، إن صفحة «جامعة الإسكندرية- الصفحة الرسمية» هي الصفحة الرسمية والوحيدة التي تختص بنشر الأخبار والفعاليات التي تخص الجامعة، أما الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة عن طريق مراكز التطوير الوظيفي والتطوير المهني الذين أنشأتها الجامعة لهذا الغرض، فيتم الإعلان عنها داخل الكليات بمعرفة إدارة الكلية وعلى الصفحات الرسمية للكليات.

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وحذر «الكردي» من التعامل مع هذه الصفحات المزيفة التي تستغل اسم جامعة الإسكندرية للترويج لمنح ودورات ليس للجامعة أي علاقة بها.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن القطاع انتهى من إعداد الدليل الموحد للدراسات العليا، ودليل برامج الدراسات العليا بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، ودليل العلاقات الثقافية، ودليل النشر العلمي والتصنيفات، ودليل أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، ودليل المكتبات الجامعية لجامعة الإسكندرية، ودليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة والمركزية والبحثية المتخصصة، ودليل وحدة المكتبة الرقمية.

وأشار «يوسف» إلى أن الادلة تهم الباحثين والدارسين لإطلاعهم على كافة البيانات والمعلومات، وذلك في المجالات العلمية المختلفة، بحيث يمكن الاطلاع عليها إلكترونياً بالصفحة الرسمية لموقع جامعة الإسكندرية «www. alexu.edu.eg».