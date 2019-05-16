شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاقتين مع ألمانيا بـ 150 مليون يورو لدعم مشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وينص الاتفاق على أن "تُمكن حكومة ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قروض مجموعها 102 مليون و500 ألف يورو، وذلك لاستخدامها في عدة مشاريع، كإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية ومشروعات الطاقة المتجددة (محطة طاقة متجددة) وبرنامج كفاءة الطاقة وتمويل مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، ومشروع الري (JISA)".

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كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 69 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وينص الاتفاق علي منح مصر 48 مليون يورو، لدعم نظام التعليم المزدوج في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة مياه الشرب والصرف، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وشباب ضد التحرش الجنسي، ومشروع تطوير البني التحتية بالمشاركات الأهلية. وبناء القدرات، وتشجيع الدخول لسوق العمل، وتعزيز مبادرات الإصلاح الإداري، وبرنامج تحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.