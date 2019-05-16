شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: استخدام الشطاف خلال الصيام لا يفطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن استخدام الشطاف خلال الصيام عند بعض الفقهاء لا يفطر وبه نفتى بدار الافتاء.
وأضاف فى رده على عدد من الأسئلة خلال البث المباشر لدار الافتاء على صفحتها بفيس بوك: "يجواز أخذ المرأة مؤخر صداقها فى حالة وفاة الزوج قبل توزيع الميراث، لأن المؤخر هو المهر وهو حق للزوجة ودين عند الرجل وعليه أن يسدد المؤخر فى حالة الطلاق أو الموت".
وأوضح "وسام" أن سجود السهو يكون فى الفرض والسنة، مضيفا أن المشروبات الغازية تناولها بكثرة يسبب الضرر ومع ذلك لا يمكن أن يحرم شربها لأنه لا يجوز إطلاق حرمة بعض الأطعمة إلا بعد التثبت .
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