شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا فى شمال ووسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.
وأضافت القوات المسلحة فى بيان أذيع منذ قليل، أن عناصر المهندسين العسكريين، قامت بإكتشاف وتفجير ( 385 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير ( 2 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.
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