شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا فى شمال ووسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

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وأضافت القوات المسلحة فى بيان أذيع منذ قليل، أن عناصر المهندسين العسكريين، قامت بإكتشاف وتفجير ( 385 ) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير ( 2 ) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.