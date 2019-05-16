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القوات المسلحة تعلن تدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمهم العناصر الإرهابية فى سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانًا أكدت فيه أنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات، قامت القوات الجوية بإستهداف وتدمير (29) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن القوات نجحت أيضا فى تدمير (97 ) عربة دفع رباعى (4) على الإتجاه الشمالى الشرقى و(54) على الإتجاه الإستراتيجى الغربى و(39) على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى.

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