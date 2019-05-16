شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1 ظهرا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات غداً والعظمى بالقاهرة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا معتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا فى شمال ووسط سيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

ميركل لـ"لاستامبا" الإيطالية: أرفض عضوية كاملة لتركيا بالاتحاد الأوروبى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ترفض منح عضوية كاملة لتركيا فى الاتحاد الأوروبى ، وفى مقابلة أجرتها معها صحيفة "لاستامبا" الإيطالية ، وأضافت : "لقد قلت دائمًا أننى لا أرى انضمامًا تامًا لتركيا، مفاوضات الانضمام تجرى والنتيجة مفتوحة".

السيسى يوافق على اتفاقتين مع ألمانيا بـ 150 مليون يورو لدعم مشروعات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

إنفوجراف.. أبرز المعلومات عن امتحان شهر مايو لطلاب أولى ثانوي على التابلت

Advertisements

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أهم المعلومات المتعلقة بامتحان شهر مايو لطلاب الصف الأول الثانوي، معلناً أنه سيتم بدء الامتحانات من 19 حتى 30 مايو 2019، وسيكون إلكترونيا على جهاز التابلت، بنظام الـ "open book"، فضلاً عن أنه سيكون في منهج الفصل الدراسي الثاني، للفترة من فبراير حتى 19 مايو.

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبرزت مجلة "أفريقيا" الإيطالية تدشين الرئيس المصرى، عبد الفتاح السيسى، جسر تحيا مصر، أكبر جسر معلق فى العالم.

وأشارت المجلة إلى أنه تم افتتاح الجسر بعد أربع سنوات من العمل قامت به شركة المقاولون العرب فى القاهرة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المتوقع أن يخفف حركة المرور بين الأجزاء الشرقية والغربية من المدن المصرية المزدحمة.

استطلاع رأى: أغلب الأوروبيين يتوقعون نهاية الاتحاد الأوروبى خلال 20 عاما

كشف استطلاع للرأى أن أكثر من نصف الأوروبيين يعتقدون بأن الاتحاد الأوروبى سينهار على الأرجح خلال 20 عاما، رغم أن دعم الكتلة يحقق أرقاما غير مسبوقة منذ ربع قرن، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

رئيس الوزراء يستعرض الخطط المقترحة لتطوير السويس والخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض الخطط التنموية المقترحة لتطوير محافظة السويس، وذلك على مستوى جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات، لتطوير محافظة السويس وتنميتها، على أن تشمل الخطط المقترحة مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتطوير كافة المرافق بالمحافظة، بما يُسهم فى الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشجيع المستثمرين على إقامة العديد من المشروعات التى تخدم المحافظة، وتؤدى إلى توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

أسئلة امتحان الدبلومات الفنية تصل مراكز التوزيع فى المديريات

قالت مصادر مسئولة، إن أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية، وصلت إلى مراكز التوزيع فى المديريات التعليمية ومؤمنة بالكامل من قبل الأمن الإدارى وجهات أخرى، موضحة أنها ستكون فى موعدها فى لجان السير الأسبوع المقبل تزامنا مع انطلاق الامتحانات.

المرور تهيب السائقين اﻹلتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

تناشد اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، بالتزام السائقين وقائدى السيارات بالتحويلات المرورية التى وضعتها اﻹدارة أثناء القيام بأعمال إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية وسط انتشار الخدمات المرورية بالطرق المؤدية لموقع المحطة بشارع جامعة الدول ومتابعة غرف العمليات لحركة السيارات أثناء إجراء اﻷعمال.