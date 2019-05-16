"إيحاءات جنسية".. "دراما الأعلى للإعلام" تسجل 3 مخالفات جديدة بـ"الزوجة 18"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 3 مخالفات من الحلقة العاشرة بمسلسل "الزوجة 18" الذي يقوم ببطولته حسن الرداد.

وتبين من التقرير، "وجود لفظين سوقيين في مشهد تقول خلاله شيماء سيف لإحدى الموظفات "وسعيه شويه لحسن في حاجات برزت لما تخنت شوية"، وكذلك في مشهد ثاني بين البواب لمحمود الليثي حيث قال: ده كان راجل عرة".

كما أظهر التقرير مخالفة تتعلق بالإيحاءات الجنسية في مشهد بين إحدى مطلقات حسن الرداد وهيدي كرم بالمسلسل.