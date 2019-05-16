تجديد حبس 6 من شركاء علا القرضاوي بقضية "تمويل الإرهابيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 6 متهمين بتمويل جماعات إرهابية 45 يوما في القضية المتهم فيها علا القرضاوي وزوجها وآخرين.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك.

ونسبت النيابة لهم مد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.