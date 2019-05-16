بعد سرقة 2 مليون جنيه.. ضبط أحد عناصر تشكيل تخصص في النصب على المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة أمن الإسكندرية، من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين، استولى على 2 مليون جنيه من أحد المواطنين بالإسكندرية.

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من أحد الأشخاص صاحب شركة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بقيام 3 أشخاص "محددين" بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه، مقابل بيعهم قطعة أرض مساحتها 525 متر كائنة بمنطقة كينج ماريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، عقب إيهامه بملكيتهم لقطعة الأرض، باستخدام مستندات وعقود بيع مصطنعة.

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وبالبحث والتحري تبين صحة الواقعة وقيام مرتكبي الواقعة بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على النحو السابق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم ثان العامرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.