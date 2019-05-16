بالصور.. ضبط 400 طربة حشيش بحوزة 7 عناصر إجرامية بـ 5 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة حائزي المواد المخدرة خلال شهر رمضان، ولحماية الشباب من براثن الإدمان ومنع تعاطى المخدرات.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (الإسكندرية- مطروح- القاهرة- الغربية - الشرقية) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي عن ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدوائر أقسام شرطة "أول العامرية، برج العرب، ثالث المنتزه" بمحافظة الإسكندرية، في حملة أمنية مكبرة استهدفت تلك العناصر، بحوزتهم "264 طربة لمخدر الحشيش وزنت 41,400 كيلو جرام، 7,200 قرص مخدر".

وضُبط عنصر إجرامي، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمحافظة مطروح، حال استقلاله سيارة "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته "125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام".

كما تم ضبط مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة في كمين أعد لضبطه بذات الدائرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام- سلاح أبيض "مطواة".

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وتمكن قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط عنصرين إجراميين (سبق اتهامهما في 9 قضايا متنوعة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بدائرتي مركز شرطة طنطا، قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية وبحوزتهما 130 جرام من مخدر الهيروين، 100 جرام من مخدر الحشيش.

كما ألقي القبض على أحد الأشخاص في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش).

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.