أخبار مصر | مجلس "العلميين": "المليجي" حاول اقتحام مقر النقابة العامة بصحبة "بودي جارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "العلميين": "المليجي" حاول اقتحام مقر النقابة العامة بصحبة "بودي جارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجلس نقابة المهن العلمية، إن النقيب السيد عبد الستار المليجي، حاول دخول مبني النقابة العامة، وكسر باب مكتب النقيب بصحبة "بود جارد"، وحاول دخول هيئة المكتب.

وأكد المجلس، في بيان له منذ قليل، أن الدكتور صلاح النادي الأمين العام للنقابة، قام بالاتصال بالشرطة، وفور معرفته فر هاربًا، هو ومن معه خارج النقابة.

وجاء البيان كالأتي: "حدث منذ بضعة لحظات فقط، قام النقيب المعزول، الدكتور سيد عبد الستار ومعه المحامي الخاص به، وموظف الأمن الخاص به، وبودي جارد تابع له باقتحام مبني النقابة العامة، وكسر باب مكتب النقيب، وقيامه بمحاولة منع هيئة المكتب من دخول النقابة، بصحبة موظف الأمن الخاص به، وعلى إثر ذلك قام الأمين العام الدكتور صلاح النادي بالاتصال بالشرطة، وفور علمه فر هاربا هو ومن معه خارج النقابة".

وكانت اندلعت الأزمة بعد قضاء المحكمة الإدارية العليا، بوقف إجراء انتخاب نقيب جديد لنقابة المهن العلمية، والتي كان المقرر عقدها يوم السبت 18 مايو الجاري، وذلك في طعن النقيب على حكم المحكمة الإدارية بصحة الدعوة للانتخابات.

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وأكد مجلس نقابة العلميين، في بيان له، اليوم، إحترامه وإلتزامه لقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف إنتخابات، مشيرا إلي كونه مستمرا في حالة الإنعقاد الدائم لدراسة الموقف الراهن وماسوف يتم إتخاذه من إجراءات.

كما أكد المجلس إنه سيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سلب حقوق العلميين والإساءة إلي نقابتهم ومجلسهم المنتخب، مواصلا الإجراءات القانونية في هذا الشأن بكامل الثقة في قضاء مصر الشامخ، مدعوماً من العلنييت في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، قد فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، من السبت 27 أبريل الماضي، وحتى الجمعة 3 مايو الجاري.

علي أن تجري الأنتخابات يوم السبت 18 مايو المقبل، من الساعة العاشرة صباحا وحتي السادسة مساءا، في كافة فروع الجمهورية.