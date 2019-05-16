أخبار مصر | "صوت الأزهر" تحتفي بالذكرى الـ"1079" لتأسيس الجامع الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوت الأزهر" تحتفي بالذكرى الـ"1079" لتأسيس الجامع الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفت صحيفة "صوت الأزهر" في عددها الجديد بالذكرى الـ1079 لتأسيس الجامع الأزهر، موضحة أن الجامع مر بمراحل من التطور والازدهار عبر تاريخه المجيد، وأهلته سماحته واعتداله لحمل لقب "حارس الدين"، الأمر الذي جعل منه كعبة للعلم لكل دول العالم.

وأبرزت الصحيفة آراء وردود زوار الجامع الذين احتشدوا من مختلف الجنسيات للاحتفال، مؤكدين على أن الجامع مليء بالروحانيات والأمن والطمأنينة، وأن رسالته العالمية احتضنت كل الجنسيات بداخله، لافتين إلى أنه أعظم مرجع ديني إسلامي للعالم الإسلامي.

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وأشارت الجريدة إلى تهنئة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التي وجهها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطا وجنودا، وكافة أبناء الشعب المصري بمناسبة الذكرى 46 لانتصار العاشر من رمضان، والتي أكد فيها أن جنود جيشنا البواسل ضربوا في هذه المعركة أروع الأمثلة في البطولة والتضحية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة.

كما تضمن عدد "صوت الأزهر" حوار المشرف العام على الرواق الأزهري الدكتور عبد المنعم فؤاد، الذي أكد فيه أن الاحتفال بيوم الأزهر فكرة انتبه إليها الإمام الأكبر باعتباره يوم من أيام الله، فيه ذكر اسم الله منذ تأسيسه عام 361ه وحرص فيه العلماء على نشر الوسطية والاعتدال، كما تتلى فيه آيات الله، ويقدم من خلاله المنهج الوسطي الأزهري الذي يحتاج العالم إليه اليوم.

وسلطت الصحيفة الضوء على رسائل الإمام الأكبر شيخ الأزهر، عبر برنامج" حديث شيخ الأزهر" الذي يذاع بالتلفيزيون المصري يوميا طوال شهر رمضان، يتناول فيه عددا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وحقوق المرأة في القرآن الكريم وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.