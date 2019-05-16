أخبار مصر | تنفيذاً لتكليفات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع "مستشفى 500500"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذاً لتكليفات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع "مستشفى 500500" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "مستشفى 500500"، بحضور وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين مساعد المجلس الاعلى للجامعات، والعميد هشام بكار، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مشروع "مستشفى 500500"، يعتبر من المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المجال الصحي، موضحاً أن هناك إرادة سياسية ودعما قويا للانتهاء من هذا المشروع.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على إعادة النظر في مكونات المشروع وحجمه، سعياً لسرعة الانتهاء من تنفيذ جزء منه، وبدء التشغيل حتى يستفيد المرضى من خدماته.

ومن ناحيتها أشارت وزيرة الصحة، إلى التعاون المستمر والتنسيق الذى يتم مع المعهد القومى للأورام، حيث سبق وأن تم تخصيص مستشفى بالقاهرة الجديدة، وكذا مستشفى هرمل، لتقديم الخدمات الصحية لمرضى الأورام، من خلال أساتذة المعهد، مضيفة: نعمل معا على حل مشكلة قوائم الانتظار داخل المعهد القومي للأورام.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة خلال الاجتماع، أنه من الأفضل أن يتم تقسيم العمل بالمستشفى على مراحل، وأن يتم العمل بالجزء الأول بالمرحلة الأولى بإجمالى نحو 170 سريراً، مشيراً إلى امكانية أن يكون هناك فرع أو قسم أو وحدة فى عدد من المستشفيات لعلاج مرضى الاورام، وهو ما سيخفف من الضغط على المعهد القومى للأورام.

كما عرض عميد معهد الأورام خلال الاجتماع الموقف الخاص بالتبرعات حتى الآن، وكذا ما يتم تنفيذه من إنشاءات.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الاولى من مشروع "مستشفى 500 500"، حيث تمت الاشارة إلى أنها تشتمل على عدد 2 برج لإقامة المرضي بطاقة 340 سريراً ( أسرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وعدد 2 أجنحة للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة إستيعابية 1440 مريض/ يوم، وعدد 20 غرفة عمليات كبرى، بالاضافة إلى وحدة علاج كيميائى لليوم الواحد بعدد 122 كرسي لعلاج 350 مريض/ يوم، ووحدة علاج تلطيفى لليوم الواحد بعدد 30 سريرا، فضلاً عن عدد 6 أجهزة متنوعة للعلاج الاشعاعي بطاقة إستيعابية 215 مريض/يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة إستيعابية 800 مريض/ يوم، ومكان لإستقبال طوارئ الأورام بطاقة إستيعابية 120 مريض/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة إستيعابية 214 مريض / يوم، وعدد 4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء، ومحطة الخدمات المركزية CUP.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الاهتمام بملف "مستشفى 500 500" وأنه سيتم عقد اجتماع موسع مع مجلس الأمناء، لمتابعة موقف التمويل الخاص بالمشروع، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والمعهد القومى للأورام، لسرعة تشغيل المبانى الجاهزة التى توفرها وزارة الصحة لعلاج الأورام عن طريق أساتذة المعهد فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة أن وزارة الصحة أعلنت استعدادها لتجهيز المستشفيات، والتزامها برواتب الأساتذة والأطباء.