أخبار مصر | مدرسة خاصة "وهمية" تنصب على أولياء الأمور .. وحكم بالحبس عام لصاحبها (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرسة خاصة "وهمية" تنصب على أولياء الأمور .. وحكم بالحبس عام لصاحبها (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح عدد من أولياء الأمور لطلاب مدرسة زهرة الربيع الخاصة بمدينة العاشر من رمضان في الحصول على حكم حبس عام لصاحب المدرسة وصدر الحكم بتاريخ ٣١ مارس لعام ٢٠١٩ في القضية رقم ٨٩٦٣ لعام ٢٠١٨.

تواصلت "الخليج 365" مع أحد أولياء الأمور وهو عصام المالكي، قال في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن المدرسة قد فتحت أبوابها في بداية العام الدراسي كمدرسة جديدة يتم التقديم فيها لطلاب الصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال، مؤكدًا أن المصروفات تبلغ ٩ آلاف جنيها بجانب مصروفات اليونيفورم والباص أي يصل إجمالى المصروفات أكثر من ١٣ ألف جنيه .

وقال عصام إنه بعدما تم التقديم لابنته في المدرسة ودخل العام الدراسي بعدها بشهور قليلة بدأ مستواها الدراسي ينخفض وعندما ذهب الى المدرسة وجد أن عدد من اولياء الامور يطالبون بسحب ملفات اولادهم من المدرسة.

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وأضاف عصام: "عندما ذهبت للادارة التعليمية أكدت لى بمستندات رسمية أن المدرسة غير تابعة للتربية والتعليم والوزارة لم تشرف عليها وإنها مدرسة غير مرخصة من الاساس وقمت برفع القضية انا وعدد من اولياء الامور".

وأشار عصام إلى أن المدرسة مازلت تستقبل طلاب على الرغم من أنها غير مرخصة وقد قامت بتسجيل عدد من الطلاب الموجودين حاليا علي مدرسة من مدارس المرج.

وطلب أولياء الامور من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سرعة اتخاذ الاجراءات حيال هذه المدرسة لانه تم النصب علي اكثر من ١٠٠ ولي أمر مؤكدا أنهم ارسلوا شكاوى كثيرة لرئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم.