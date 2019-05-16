كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: الخط الساخن لمبادرة قوائم الانتظار "15300" تلقى منذ بداية المبادرة 2678 استفسار‎ا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت على تطبيق الكشف المبكر لحالات الإعاقة السمعية؛ وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية، ومع أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة، لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد.

وأضاف، أنه سيتم متابعة الحالات من خلال نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات حتى عمر سنتين، باعتباره السن الأمثل لإجراء تدخل جراحي لعملية زراعة قوقعة لهذه الحالات، بالإضافة إلى توفير الصيانة اللازمة لجهاز القوقعة، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات عن طريق الخط الساخن للمبادرة 15300، لافتاً إلي أنه تم استقبال حوالي 2678 استفسار خلال ال 5 اشهور الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة، مساء أمس الأربعاء، لمتابعة أعمال غرفة قوائم الإنتظار، بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجى، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور عماد كاظم، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة قوائم الانتظار، وذلك بديوان عام الوزارة.