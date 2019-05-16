أخبار مصر | وزيرة الصحة: الكشف المبكر عن ضعف السمع من أهم مكتسبات مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار"‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: الكشف المبكر عن ضعف السمع من أهم مكتسبات مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار"‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 155 ألف و273 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي، وحتى مساء أمس، مشيرةً إلى أن من ضمن العمليات التي تم إجرائها 973 حالة زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 386 حالة لطفل جاري تجهيزهم واستكمال الإجراءات الخاصة بها، تمهيدا للزرع خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماعها، مساء أمس الأربعاء، لمتابعة أعمال غرفة قوائم الإنتظار، على الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض في جميع التخصصات التي تشملها المبادرة الرئاسية، خاصة في عمليات زراعة القوقعة، مشيرة إلى أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية للأسر للاكتشاف المبكر للطفل المصاب بضعف السمع، فضلاً عن التوعية بكيفية التعامل مع جهاز "القوقعة" للحالات التي تمت لها الزراعة، ومتابعة مراحل تطور الطفل لمعرفة مدى استجابته لعملية الزراعة، بالإضافة إلى أهمية متابعة تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان، بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مبادرة "قوائم الانتظار"، من خلال مؤسسات الأورمان، وبيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة مجدي يعقوب، وأيضا الشركة المصرية للاتصالات "we" ساهمت بتحمل نفقات زراعة ٥٠٠ قوقعة سمعية للأطفال.