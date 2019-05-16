أخبار مصر | قرار هام لـ"الصحة" بشأن تطعيمات المواليد بداية من يونيو المقبل‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام لـ"الصحة" بشأن تطعيمات المواليد بداية من يونيو المقبل‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد، وإدراج هذا الكشف ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تعطيها الوزارة للمواليد، مع توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر يونيو المقبل.

وجاء ذلك خلال اجتماعها، مساء أمس الأربعاء، لمتابعة أعمال غرفة قوائم الإنتظار، بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجى، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور عماد كاظم، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة قوائم الانتظار، وذلك بديوان عام الوزارة.