أخبار مصر | بشرة خير للعاملين بالسكك الحديدية بعد قرار وزير النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرة خير للعاملين بالسكك الحديدية بعد قرار وزير النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التنسيق بين "المركز الطبي" وهيئة السكك الحديدية لإقامة عيادات في ورش السكك الحديدية والمحطات المركزية

المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة "المركز الطبي لسكك حديد مصر" ليتكون من عدد 5 أعضاء

ترأس وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير المراقب المالي.

كما تمت المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من عدد 5 أعضاء، متضمنا رئيس مجلس الإدارة بدلا من 7 أعضاء، مع الموافقة على تعيين الدكتور عاطف إمام، رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة.

Advertisements

وتم استعراض نشاط الشركة الحالي والخدمات الطبية المقدمة والاجراءات التي اتخذتها الشركة لازالة كافة التحديات والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير المستقبلية للشركة والتي تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة مثل تجهيز مستشفى أبو زعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا.

وأكد وزير النقل، حرص الوزارة على رعاية العاملين بها صحيا واجتماعيا بما يضمن توفير المناخ المناسب لدفع حركة العمل ، مشيدًا بالدور البارز للعاملين بالسكك الحديدية بمختلف التخصصات في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العاملين بشركة المركز الطبي باعتبار العنصر البشري أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة توفير كافة الأجهزة والمعدات والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه الأجهزة، بما يتيح تقديم خدمات طبية مميزة للعاملين بهيئة السكك الحديدية مع ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للتطوير الدائم للمركز الطبي سواء من النواحي الإدارية أو المالية أو الطبية.

أيضًا ضرورة وضع آليات تسويقية جديدة وتقديم خدمات طبية متميزة للتعاقد مع مزيد من الشركات والمؤسسات الأخرى لتقديم الخدمة الطبية لها، بخلاف الخدمة المقدمة لهيئة السكك الحديدية والشركات التابعة لها.

وكذلك التنسيق بين الشركة وهيئة السكك الحديدية؛ لإقامة عيادات طبية في ورش السكك الحديدية والمحطات المركزية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف فيما يتعلق بتوفير خدمة الأسعاف لورش ومحطات السكك الحديدية لتوفير رعاية صحية جيدة سواء لعمال السكة الحديد أو للركاب.