أخبار مصر | وزير النقل يعلن مفاجأة للمسافرين في عيد الفطر المبارك هذا العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن مفاجأة للمسافرين في عيد الفطر المبارك هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زياددة عدد المقاعد في القطارات.. ويوجه بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل

أعلن وزير النقل، المهندس كامل الوزير، تشغيل ١٠ قطارات إضافية في الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر بدءا من يوم ٢٨ مايو الحالى إلى يوم ١٠ يونيو المقبل؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي خلال فترة عيد الفطر المبارك.

كما أعلن إضافة عربات علاوة على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعي.

الوزير قال إن إجمالي التشغيل الاضافي المقرر من القطارات والعربات العلاوة خلال اجازة عيد الفطر المبارك يتضمن تشغيل عدد ١١٦ قطارا إضافيا، و٤٩٠ عربة علاوة بإجمالى حوالى ١٣٩ ألف مقعد إضافي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

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وشدد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيدالفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ،واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

كما وجه بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإدارى بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة، وكذلك زيادة عدد شبابيك واكشاك التذاكر وتشديد الرقابة علي شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

جدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية قامت بمراعاة مجموعه من القواعد والإجراءات المنظمة والتي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وهي (الحجز المقدم على جميع القطارات تم الفتح عليه الساعة ٩.٠٠ صباحا - - جميع القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلى تم تخصيص ٧٠ % من المقاعد المتاحة بها للحجز عليها عن طريق محطة القاهرة فقط لامكان أحكام الرقابة- - زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك وتركيب أكشاك إضافية - - تكثيف الرقابة على شبابيك التذاكر وداخل صالات الحجز -- عدم السماح بصرف أكثر من عدد ٤ مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومي).

كما راعت الهيئة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإبقاء علي أجور السفر دون تحريك وذلك علي جميع القطارات الأضافيه والعربات العلاوة بذات أسعار القطارات المقررة.