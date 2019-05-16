أخبار مصر | 6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نقابة الأطباء جميع النقابات الفرعية بضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر النقابات الفرعية ببني سويف، والخاص بتوعية الأطباء بالخطوات اللازمة في حالة التعدي عليهم بمكان عملهم على أن يتم الأخذ بتجربة بني سويف الناجحة و خطواتها كالآتي:

1- في حالة التعدي علي الطبيب يتم إبلاغ إدارة مكان العمل (المدير أو من ينوب عنه) ونقابة الأطباء عن حالة التعدي.

2- في حالة عدم استجابة إدارة مكان العمل يتم إبلاغ النقابة بمحافظة عمل الطبيب بتقاعس الإدارة عن الإبلاغ.

Advertisements

3- يتم تقديم بلاغ إلي المحامي العام من النقابة الفرعية بصفتها مندوبا عن المنشأة الطبية و الطبيب المعتدي عليه.

4- يتم عمل بلاغ من النقابة الفرعية ضد إدارة جهة العمل بتهمة التقاعس عن الإبلاغ بواقعة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله.

5- يتم إبلاغ النقابة العامة للأطباء على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء 01095111247 و إرسال تفاصيل الاعتداء على الخط الساخن.

6- تقوم النقابة الفرعية بإرسال تقرير عن واقعة التعدي وما قامت بعملة على الخط الساخن للجنة شكاوى الأطباء.