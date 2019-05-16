أخبار مصر | الأسبوع المقبل.. "البحوث الإسلامية" يعقد مجموعة من الأمسيات واللقاءات المباشرة بالمدن الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسبوع المقبل.. "البحوث الإسلامية" يعقد مجموعة من الأمسيات واللقاءات المباشرة بالمدن الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوجه مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع المقبل قافلة توعوية إلى مجموعة من المدن الجديدة لعقد مجموعة من اللقاءات والأمسيات الدينية، في: العبور، وبدر، والشروق.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد إن القافلة تنفذ عدة برامج توعوية تقوم على الدعوة إلى تهذيب النفس وتدريبها في شهر الصيام، والإعلاء من قيمة الإنسانية والدعوة إلى التسامح وصلة الأرحام واغتنام هذا الشهر الكريم في العودة إلى الله وإصلاح ذات البين.

Advertisements

وأضاف الأمين العام أن القافلة فيما تعقده من أمسيات ولقاءات مباشرة تستهدف التوعية بمجموعة من القيم الإنسانية ومنها: التذكير بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، وحسن العلاقة مع النفس، وكيفية استثمار فريضة الصيام في تدريب النفس على الصبر والإخلاص في العمل وإفادة المجتمع، وتدريبها على قيم التضحية والشهامة والتعاون، وإحياء قيم الرحمة والمودة والتعاون بين الناس.

وأشار "عياد" إلى أن القافلة تركز أيضًا على استدعاء معاني الانتصار من خلال استحضار نماذج تاريخية ووقتية في هذا الشأن، مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والذود عنها، تزامنًا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وغزوة بدر الكبرى.

وأوضح الأمين العام أن برنامج الأمسيات يشهد فقرة مفتوحة –أيضا- لاستقبال أسئلة الناس والإجابة عليهم بشكل ييسر عليهم ويرفع الحرج عنهم ويلبي احتياجاتهم المعرفية.