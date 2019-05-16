مصر | تجديد حبس 6 من من شركاء علا القرضاوي بقضية التمويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 6 من من شركاء علا القرضاوي بقضية التمويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره تجديد حبس 6 متهمين بتمويل الإرهاب 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها علا القرضاوي وزوجها وآخرين.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.