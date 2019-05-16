مصر | جرعة هيروين زائدة تنهي حياة سايس في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرعة هيروين زائدة تنهي حياة سايس في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فارق سايس جراج الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين بمنطقة عين شمس، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث عين شمس ، بلاغا من الاهالى يفيد العثور على جثه سايس يدعى "احمد .م" 42 عاما، ، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمحل الواقعه لفحص البلاغ ، وتبين أن السايس تعاطى جرعه زائده من مخدر الهيروين أدت الى مفارقته الحياه.

وانتقل خبراء الادله الجنائيه إلى محل الواقعه لاجراء المعاينه والتحفظ على السرنجه المستخدمه فى حقن الماده المخدره تمهيدا لتقديم تقرير للنيابه العامه بشأن الواقعه لتباشر التحقيقات ، واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه.