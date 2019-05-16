مصر | "مصنع غير مرخص" و"ورشة ألومنيوم".. كواليس نشوب حريق في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصنع غير مرخص" و"ورشة ألومنيوم".. كواليس نشوب حريق في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل نشوب حريق بمصنع غير مرخص بشارع سعد زغلول بمنطقة كفر الجبل، دائرة قسم شرطة الهرم، وتبين أن الحريق اندلع بمصنع غير مرخص لإنتاج الكراتين، وامتد الحريق لورشة الومنيوم مجاورة للمصنع، واسفر الحريق عن احتراق 7 بالات كراتين على مساحة 5 أمتار، وكمية من الكراتين المخزنة، ولم يسفر الحريق عن وقوع ايه خسائر بشرية.

كانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب بمصنع غير مرخص لإنتاج الكراتين بمنطقة كفر الجبل، دائرة قسم شرطة الهرم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مصنع بشارع سعد زغلول بمنطقة كفر الجبل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني، لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.