مصر | "اغتصبوها بالإكراه".. تجديد حبس 3 اقتحموا منزلا وتعدوا على ربة منزل بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغتصبوها بالإكراه".. تجديد حبس 3 اقتحموا منزلا وتعدوا على ربة منزل بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطهم في التعدي جنسيا على ربة منزل بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار إيهاب عبداللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيايات جنوب القاهرة الكلية، أن قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد باقتحام ثلاثة عاطلين منزل سيدة والتعدي عليها جنسيًا في منزلها، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.

وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث فى الواقعة، وندب فريق من الطب الشرعى للكشف الطبى عليها وإعداد تقرير حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام وتم التجديد.