مصر | "في الشهر المبارك".. دورية أمنية تسقط تاجر مخدرات وبحوزته 1560 شريط ترامادول بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "في الشهر المبارك".. دورية أمنية تسقط تاجر مخدرات وبحوزته 1560 شريط ترامادول بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مباحث الجيزة، من القبض على واحد في أخطر تجار المخدرات، بمنطقة المنيب، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، مفاده أنه حال مرور دورية أمنية لمتابعة الحالة الأمنية، بالشارع بدائرة القسم، تم الاشتباه في شخص، في العقد الثاني من عمره، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1560 شريط ترامادول المخدر، 6450 جنيه، طبنجة.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.