مصر | "خبأها داخل شاحنته".. سقوط أفريقي الجنسية وبحوزته 20 كيلو ذهب بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خبأها داخل شاحنته".. سقوط أفريقي الجنسية وبحوزته 20 كيلو ذهب بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط شخص يحمل الجنسية الأفريقية في قبضة الأجهزة الأمنية وبحوزته 20 كيلو ذهب حال إنهاء إجراءات وصوله بمنفذ أرقين البري.

وبمواجهته أقر بقيامه بالاتفاق مع أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة على تهريب المضبوطات وتسليمها لآخر يحمل ذات الجنسية عقب وصوله للبلاد بموقف حافلات بنطاق محافظة أسوان نظير مبلغ مالي.

وتمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة منفذ أرقين البري، من ضبط (أحد الأشخاص -يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية- سائق حافلة للنقل) حال إنهاء إجراءات وصوله وبحوزته عدد ( 17 ) قطعة من الذهب مختلفة الأشكال والأحجام وزنت 20 كيلو جرام مخبأة داخل أماكن متفرقة في جسم الحافلة قيادته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.