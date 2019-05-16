معاريف: تمويلات قطر تشعل أزمة حماس وإسرائيل

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تميم بن حمد أمير قطر
سلطت صحيفة "معاريف" العبرية، في عدد الصادر اليوم الخميس، الضوء على التمويلات التي ترسلها قطر إلى حركة حماس الفلسطينية، قائلة إن التمويلات القطرية لا تحل الأزمة بين الحركة وإسرائيل بل تزيد الأمر تعقيدا، وليس هناك منتصر ولا رابح في هذه الجولات المتكررة من المواجهات العسكرية بين حماس في غزة واسرائيل، مشيرة إلى أنه "لا حلول سحرية لمشكلة غزة، لكننا أمام فرص جدية لإيجاد تسوية معها، خاصة بعد أن حصل بنيامين نتنياهو على تفويض جديد من الناخبين الإسرائيليين".
وتابعت "معاريف": "وإلا فإننا سنبقى أمام حصر دوري لجولات المواجهات العسكرية، ولدينا حكم يعلن نهاية كل جولة، بانتظار الجولة المقبلة"، موضحة أن "إسرائيل في الجولة الأخيرة زادت من كثافتها النارية، كما ونوعا، وحماس أطلقت صواريخ كورنيت وطائرات مسيرة وقذائف ثقيلة الوزن، والطرفان يخشيان من مواجهة قادمة سيتم
وتابعت "معاريف": "وإلا فإننا سنبقى أمام حصر دوري لجولات المواجهات العسكرية، ولدينا حكم يعلن نهاية كل جولة، بانتظار الجولة المقبلة"، موضحة أن "إسرائيل في الجولة الأخيرة زادت من كثافتها النارية، كما ونوعا، وحماس أطلقت صواريخ كورنيت وطائرات مسيرة وقذائف ثقيلة الوزن، والطرفان يخشيان من مواجهة قادمة سيتم استخدام كل الأدوات فيها من دون تحفظات، ولا أحد يعلم متى ستكون تلك الجولة، بعد أيام أم أسابيع".
من ناحية أخرى، قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، في تقرير صدر اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تراعِ حرمه شهر رمضان، وواصلت عمليات الاعتقال، إذ رصد المركز 100 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين منذ بداية شهر رمضان.
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