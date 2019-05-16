انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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وأعلنت الهيئة، أمس الأربعاء، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى ابتداء من، غد الخميس، على أن يتم طرح مقاعد قطارات القطارات المكيفة التى ستتحرك يوم 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وبعد غد الجمعة يتم طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 31 مايو الموافق 26 رمضان،