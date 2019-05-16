انت الان تتابع السيسي يصدر قرارين بشأن التعاون مع ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 68 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019. كما أصدر السيسي قرار رقم 69 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019.

وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.ووقع الرئيس، في شهر مايو الجاري، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 64 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن السنة المالية

Advertisements