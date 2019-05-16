السيسي يصدر قرارين بشأن التعاون مع ألمانيا

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 68 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019. كما أصدر السيسي قرار رقم 69 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إذ وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019.
وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.ووقع الرئيس، في شهر مايو الجاري، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 64 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن السنة المالية
وتم نشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
ووقع الرئيس، في شهر مايو الجاري، قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 64 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 65 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2017-2018،
كما وقع السيسي، قانون رقم 67 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017-2018، وقانون رقم 66 لسنة 2019 بربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع عن السنة المالية 2017-2018. (التفاصيل)
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