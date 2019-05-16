شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 52 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.9 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الخميس، 52 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و900 ألف طن. وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، الخميس، أن 20 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و800 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدنماركية ميريت ميرسك بحمولة بلغت 200 ألف طن. بينما ضمت قافلة الجنوب 32 سفينة بحمولات بلغت مليونين و100 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات كوسكو شيبينج جالاكسي، التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 230 ألف طن.

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