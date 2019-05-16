شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 عمال بالاختناق فى حريق بسبب حرارة الجو بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 10 أشخاص من العاملين بمصانع الغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بكفر الدوار بالاختناق، بسبب حريق شب في «الهيش والبوص» في الأراضي الفضاء بالمنطقة داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج، بسبب ارتفاع حرارة الجو.

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تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بنشوب حريق بالأراضي الفضاء بالمنطقة الصناعية للغزل والنسيج بكفر الدوار، وانتقل الرائد حسام أبووافية، رئيس المباحث، والمقدم بهاء الكردي، رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار، وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق بالهيش والبوص الموجود في الأراضي الفارغة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد العشماوي، مدير الإدارة، من السيطرة على الحريق الذي نشب في الأراضي الفارغة خلف المنطقة الصناعية داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

وأصيب 10 من العمال بمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحالات اختناق، وأكد الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى الشاملة بكفر الدوار، أنه تجرى عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة.