شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ طلاء واجهات المباني باللون «البيج» في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم البدء في تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد لاستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلاء واجهات المباني والمنازل بالمحافظات طبقاً للمشروع القومي للهوية البصرية، الذي أعدته مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، لتصبح المدن واجهة حضارية مشرفة أمام المواطنين والزائرين.

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وأضاف «غراب» أن التكليف يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن أثناء استخراج تراخيص البناء، مؤكداً عدم توصيل المرافق إلا بعد الالتزام باللون الموحد بكل العقارات، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني في المهلة المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.

وتنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم ١٩٥٦ لسنه٢٠١٩ بشأن إلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بنطاق المحافظة طلاء وجهات المبانى باللون البيج الفاتح (أوف وايت) والنوافذ الخارجية باللون الأخضر (تركواز) وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة ككل، فقامت مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بكل من الديوان العام ومراكز ومدن المحافظة ببدء تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد لعدد ١٩٣ واجهة مبنى بنطاق كل مركز ومدينة وحى.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بطلاء 8 مبانى باللون الموحد، ورئاسة حى ثان الزقازيق قامت بطلاء 20 مبنى، ورئاسة مركز ومدينة منيا القمح بطلاء 74 مبنى، ورئاسة مركز ومدينة ههيا بطلاء 5 مباني، فيما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بطلاء 12 مبنى و3 منشآت حكومية، ورئاسة مركز ومدينة أبوكبير بطلاء ٨ مبانى، و10 مبانى بمدينة القرين، و6 مباني بمركز ومدينة بلبيس، و4 مبانى بمركز ومدينة الحسينية، و٨ مباني بمدينة منشأة أبوعمر، و٩ مباني بمركز ومدينة الابراهيمية، و4 مباني بمدينة القنايات، و3 مباني بمركز ومدينة مشتول السوق، و9 مباني بمركز ومدينة فاقوس، و٢ مبنى بمركز ومدينة ديرب نجم باللون المواحد.

تنفيذ طلاء واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد في الشرقية

تنفيذ طلاء واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد في الشرقية