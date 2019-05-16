شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الانتهاء من 155 ألف عملية جراحية بمبادرة «قوائم الانتظار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد، وإدراج هذا الكشف ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تعطيها الوزارة للمواليد، مع توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة، مساء أمس الأربعاء، لمتابعة أعمال غرفة قوائم الانتظار، بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور عماد كاظم، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة قوائم الانتظار، وذلك بديوان عام الوزارة.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الانتهاء من 155 ألف و273 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي، وحتى مساء أمس، مشيرةً إلى أن من ضمن العمليات التي تم إجرائها 973 حالة زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 386 حالة لطفل جاري تجهيزهم واستكمال الإجراءات الخاصة بها، تمهيدا للزرع خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأكدت وزيرة الصحة والسكان، على الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض في جميع التخصصات التي تشملها المبادرة الرئاسية، خاصة في عمليات زراعة القوقعة، مشيرة إلى أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية للأسر للاكتشاف المبكر للطفل المصاب بضعف السمع، فضلاً عن التوعية بكيفية التعامل مع جهاز «القوقعة» للحالات التي تمت لها الزراعة، ومتابعة مراحل تطور الطفل لمعرفة مدى استجابته لعملية الزراعة، بالإضافة إلى أهمية متابعة تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مبادرة «قوائم الانتظار»، (من خلال مؤسسات الأورمان، وبيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة مجدي يعقوب، وأيضا الشركة المصرية للاتصالات «we»)، والتي ساهمت بتحمل نفقات زراعة ٥٠٠ قوقعة سمعية للأطفال.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على تطبيق الكشف المبكر لحالات الإعاقة السمعية؛ وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية، ومع أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة، لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد.

وأضاف «مجاهد» أنه سيتم متابعة الحالات من خلال نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات حتى عمر سنتين، باعتباره السن الأمثل لإجراء تدخل جراحي لعملية زراعة قوقعة لهذه الحالات، بالإضافة إلى توفير الصيانة اللازمة لجهاز القوقعة، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات عن طريق الخط الساخن للمبادرة 15300، لافتاً إلى أنه تم استقبال حوالي 2678 استفسار خلال الـ5 شهور الماضية.