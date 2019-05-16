شكرا لقرائتكم خبر عن «ماعت»: قدمنا للأمم المتحدة معلومات عن دعم قطر للجماعات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ندوة أمس، بمناسبة خضوع دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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واتهم المشاركون في الندوة قطر بأنها دولة داعمة للإرهاب من الدرجة الأولي، حيث يوفر النظام القطري الإمدادات والتدريب وغير ذلك من أشكال الدعم الأخرى للمنظمات الإرهابية غير التابعة للدولة.

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه تم تقديم معلومات موثقة للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وأعضاء مجلس حقوق الإنسان عن دعم النظام القطري لبعض الجماعات الإرهابية في ليبيا، مضيفا: «تشير المعلومات إلى أن قطر قدمت نحو 750 مليون يورو لهذه الجماعات الإرهابية التي تضم الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة المحظورة ومجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة وسرايا الدفاع بنغازي».

وأكد عقيل أن دعم الدوحة لهذه الجماعات والميليشيات لم يتوقف عند الأسلحة والأموال فحسب، بل تعداها إلى إرسال مقاتلين مرتزقة كانوا يرافقون زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكري بطرابلس «عبد الحكيم بلحاج» أثناء الإطاحة بنظام القذافي.