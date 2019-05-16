شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستضيف المؤتمر الثاني لروابط مستخدمي المياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الموارد المائية والري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من قيادات الوزارة المؤتمر الثاني لروابط مستخدمي المياه بمحافظة المنيا، والذي عُقد ضمن سلسله من المؤتمرات المعنية بعرض التجارب الناجحة للمزارعين في ترشيد استخدامات مياه الري واستخدام طرق الري الحديثة والتي تُسهم في دعم جهود الدولة لمواجهه العجز المائي للبلاد، بمشاركة مجموعه من الروابط تمثل محافظات بالوجه القبلي، وهي محافظات بني سويف والمنيا وقنا والأقصر واسوان، واستعدادا لأسبوع القاهرة للمياه الثاني المقرر عقده 20 أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للمياه والتي من أهم محاورها ترشيد المياه، وأنه يتم دعم أيا من الأفكار والمبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تقرر مد فترة التقديم لمسابقة الترشيد بين المزارعين لنهاية شهر مايو، وذلك نظرا للإقبال الشديد ولإعطاء الفرصة للجميع للتقديم.

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وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، إن هذه المؤتمرات تُعقد بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي من خلال مشروع water stars، وتهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه والتركيز على إدارة النُدرة المائية وتطوير أساليب مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت إيمان سيد أن المؤتمر شهد عرض 7 تجارب رائدة ومميزة للمزارعين بالمحافظات الخمس، وزيارة ميدانية لبعض التجارب وعرضها على المشاركين في المؤتمر من المزارعين وتقديمها كنموذج للروابط بمحافظات الوجه القبلي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، للترشيد باستخدام الإجراءات المناسبة لكل منطقة لترشيد استخدامات مياه الري، مثل تبطين المساقي واستخدام نُظم الري الحديث، والشراكة مع قطاع تطوير الري لتقديم الدعم الفني ودعم جهود المزارعين في إدارة المياه من خلال تشغيل وصيانة المساقي والترع الفرعية من خلال الرابطة.

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط أن هذه التجارب تعتبر من أهم مخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه، الذي عُقد في أكتوبر الماضي، والذي يُبرز أوجه التعاون بين الوزارة والمزارعين في ترشيد المياه بالشكل الذي يقلل المياه المستخدمة ويُضاعف الإنتاجية، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت حملة قومية تحت شعار «حافظ عليها تلاقيها» ونظمت عددا من المسابقات بين عدة فئات من مستخدمي المياه وذلك لإبراز المجهودات التي يقوم بها الكيانات والأفراد في ترشيد استخدام المياه.

وأشارت إلى أنه من أهم تلك المسابقات المسابقة القومية للترشيد، والتي تقدم لها العام الماضي أكثر من 70 رابطة على مستوى الجمهورية، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الري والزراعة لاختيار أفضل تلك الممارسات، وتم عمل زيارات ميدانية بمواقع تلك التجارب، وأسفرت عن فوز عدد من المزارعين، مؤكدة أن مؤتمر الروابط يأتي كجزء مكمل لأعمال المسابقة وهي تسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة ومجهودات روابط مستخدمي المياه في نشر الوعي بضرورة ترشيد المياه والتعامل مع النُدوة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير الري يفتتح مؤتمر «روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي» بمحافظة المنيا

وزير الري يفتتح مؤتمر «روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي» بمحافظة المنيا

وزير الري يفتتح مؤتمر «روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي» بمحافظة المنيا

وزير الري يفتتح مؤتمر «روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي» بمحافظة المنيا

وزير الري يفتتح مؤتمر «روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي» بمحافظة المنيا

وزير الري يفتتح مؤتمر «روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي» بمحافظة المنيا

وزير الري يفتتح مؤتمر «روابط مستخدمي المياه الثاني في الوجه القبلي» بمحافظة المنيا