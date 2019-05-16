شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين جنيه لتطوير ميدان «العارف بالله» بسوهاج: 47 محلاً وحديقة و«شماسي» إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إن المحافظة خصصت مبلغ 4 ملايين جنيه من اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي غرب مدينة سوهاج لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل ميدان «العارف بالله»، كونه أكبر ميدان تاريخي بمدينة سوهاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ، الخميس، بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال تطوير الميدان الذي يربط محاور مرورية رئيسية متعددة بالمحافظة.

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وأوضح الأنصارى أن أعمال التطوير ستتضمن إقامة 47 محلا تجاريا (باكيات) بمنطقة البنزينة القريبة من الميدان لنقل الباعة الجائلين من الميدان إليها، فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل الميدان، من خلال وضع شماسي إلكترونية وضمها لساحة المسجد، بالإضافة إلى إنشاء حديقة في آخر الميدان كمتنفس طبيعي للمواطنين على مساحة 200 متر مربع، لافتا إلى أنه وجه ببحث المستحقين للمحال التجارية من أبناء منطقة العارف وإعطائهم الأولوية في الاستفادة من المشروع وبخاصةً الشباب.

وأكد أنه تم وضع خطة مرورية مع إدارة مرور سوهاج لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بتلك المنطقة، خاصةً أنها تتزامن مع خطة إنشاء كوبري ميدان الثقافة.

ومن جانبها، قالت فريدة سلام، رئيس حى غرب مدينة سوهاج، إنه سيتم عمل محاور مرورية جديدة بالميدان، ورفع كفاءته بالشكل اللائق به كأحد أهم الميادين التاريخية بالمحافظة، لافتة إلى أنه يجري الآن مراجعة تراخيص الإعلانات الموجودة على العمارات السكنية بالميدان، وإزالة المخالف منها، كما سيتم نقل أعمدة الإنارة لزيادة عرض الشارع، ومنع الانتظار حول الدوران، فضلاً عن وضع العلامات المرورية التي تنظم حركة السير.

محافظ سوهاج يتفقد ميدان العارف بالله

محافظ سوهاج يتفقد ميدان العارف بالله

محافظ سوهاج يتفقد ميدان العارف بالله

محافظ سوهاج يتفقد ميدان العارف بالله