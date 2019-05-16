شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يرأس اجتماع الجمعية العمومية لـ«المركز الطبي لسكك حديد مصر» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وكذلك المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في نفس التاريخ، وتقرير المراقب المالي، بالإضافة إلى المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من عدد 5 أعضاء، متضمنا رئيس مجلس الإدارة بدلا من 7 أعضاء مع الموافقة على تعيين الدكتور عاطف إمام، رئيسا وعضوا منتدبا لمجلس إدارة الشركة.

وتم استعراض نشاط الشركة الحالي، والخدمات الطبية المقدمة، والإجراءات التي اتخذتها الشركة لإزالة كافة التحديات والنتائج المالية للعلاج الاستثماري للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير المستقبلية للشركة، والتي تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة، مثل تجهيز مستشفى أبوزعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا.

وأكد وزير النقل حرص الوزارة على رعاية العاملين بها صحيا واجتماعيا بما يضمن توفير المناخ المناسب لدفع حركة العمل، مشيدًا بالدور البارز للعاملين بالسكك الحديدية بمختلف التخصصات في خدمة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العاملين بشركة المركز الطبى باعتبار العنصر البشرى أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة توفير كافة الأجهزة والمعدات والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لهذه الأجهزة، بما يتيح تقديم خدمات طبية مميزة للعاملين بهيئة السكك الحديدية مع ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للتطوير الدائم للمركز الطبى، سواء من النواحى الإدارية أو المالية أو الطبية، وضرورة وضع آليات تسويقية جديدة وتقديم خدمات طبية متميزة للتعاقد مع مزيد من الشركات والمؤسسات الأخرى لتقديم الخدمة الطبية لها بخلاف الخدمة المقدمة لهيئة السكك الحديدية والشركات التابعة لها، والتنسيق بين الشركة وهيئة السكك الحديدية لإقامة عيادات طبية في ورش السكك الحديدية والمحطات المركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف فيما يتعلق بتوفير خدمة الإسعاف لورش ومحطات السكك الحديدية لتوفير رعاية صحية جيدة، سواء لعمال السكة الحديد أو للركاب.