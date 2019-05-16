شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يُسلّم مساعدات مالية لأسر ضحايا «قطار محطة مصر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الخميس، مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر، بحضور أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ووكيل المديرية، والنائبين نبيل شاهين وسامي المشد، عضوى مجلس النواب.

قدم «عباس» خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تولي اهتماماً كبيراً بأسر الضحايا وتعمل على تقديم يد العون لهم مع تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

كما كرّم محافظ المنوفية المواطن محمد رمضان من مركز أشمون، نظراً لما قام به من دور بطولي في إنقاذ مصابي حادث قطار محطة مصر، حيث قدم المحافظ شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية للبطل، مؤكداً أن ما قام به ليس بغريب على شعب المنوفية، فمحافظة المنوفية سباقة ورائدة دائماً في احتواء الأزمات بمعدن شعبها الأصيل الذي يظهر وقت الشدة.

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر

محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية لأسر ضحايا حادث حريق قطار محطة مصر