شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبحث الاستعداد لامتحانات الصف الأول الثانوي مع مديري الإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، على حرص الدولة وأجهزتها التنفيذية على تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني وتقديم كافة الدعم الفني والتكنولوجي لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة من منطلق الإيمان الكامل بأهمية التعليم في إحداث تقدم ونهضة اقتصادية واجتماعية، وذلك لبناء طالب قادر على مواكبة أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا الحديثة.

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذي عقد مع خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالجيزة، للوقوف على استعدادات المحافظة لامتحانات الصف الأول الثانوي.

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وأوضح «راشد» أن الدولة في حاجة ماسة إلى العقول المنفتحة على التكنولوجيا ووسائلها المختلفة، مشيراً إلى أن «الدول المتقدمة لم تتقدم عبر نماذج وأساليب التعليم القائمة على منهج الحفظ، فنحن بحاجة إلى بناء أجيال لديها القدرة الكافية على التعامل مع كافة وسائل التكنولوجيا الحديثة وتعميم منظومة التعليم الإلكتروني للنهوض بمنظومة التعليم في مصر».

وقال المحافظ إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أن الدولة ضخت اعتمادات مالية كبيرة لتطوير المنظومة التعليمية باعتبارها تمثل الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان التي تقوم على النهوض بكل من التعليم والصحة، لافتا إلى أن بناء الإنسان المصري أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل، برئاسة مديري الإدارات التعليمية بالجيزة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات وشركة الكهرباء لمراجعة الشاشات الإلكترونية والمعدات الإلكترونية الموجودة بكافة المدارس الثانوية المختصة بتطبيق منظومة التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة كافة كابلات الفايبر وأجهزة السيلفر وشبكة الإنترنت والوصلات الكهربائية، مضيفاً أن مجموعات العمل ستقوم بالمرور على المدارس الموجودة بنطاق المحافظة، والتي تم دعمها بالمعدات الفنية والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال امتحانات الصف الأول الثانوي.

من جهته، قال خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الفترة الماضية شهدت توزيع 64 ألف جهاز تابلت على طلبة الصف الأول الثانوي، وتم تسليمهم الشرائح الذكية الخاصة بمنظومة التعليم الإلكترونية وتدريب كافة الطلبة على المنظومة، وذلك لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة.