شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرم الفائز ببطولة المصارعة الرومانية على مستوى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، البطل عمرو علي عطا الشاعر، الطالب بالصف الخامس الابتدائي بمركز شبين الكوم، لتفوقه وحصوله علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في المصارعة الرومانية، بحضور النائبة شيرين عبد العزيز، عضو مجلس النواب.

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وأهدى المحافظ شهادة تقدير ودرع شعار المحافظة ومكافأة مالية للاعب، تقديرًا وتشجيعًا لتفوقه الرياضي، مُتمنيًا له حصد المزيد من الميداليات والمراكز المحلية والدولية والعالمية.

وأكد عباس ضرورة الحفاظ علي التميز والتفوق العلمي والرياضي لأنه أهم محاور النهوض بالدولة والسير بها نحو آفاق المستقبل.

ومن جانبها، أعربت والدة عمرو عن شكرها لمحافظ المنوفية عن التكريم، موضحة أن تكريم ابنها سيكون بمثابة دافع له لبذل مزيد من الجهد للحفاظ علي التفوق ورفع اسم المحافظة ومصرنا عاليًا.