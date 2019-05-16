شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة: القضاء على 47 تكفيريًا واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القوات المسلحة القضاء على 47 فردًا تكفيريا، واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، الخميس، أنه في إطار جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق عدة نجاحات، حيث قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي، 4 على الاتجاه الشمالي الشرقي و54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

كما تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، فضلا عن اكتشاف وتدمير فتحتي نفق، بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

ونجحت القوات في ضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

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وتم إلقاء القبض على 158 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري، إلى جانب تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.

وتمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من ضبط 585 بندقية مختلفة الأنواع و2 رشاش، و80 خزنة بندقية آلية و2088 طلقة مختلفة الأعيرة، فضلا عن ضبط 646 كيلو جراما من جوهر الحشيش المخدر، وضبط 7707 كيلو جرامات من نبات البانجو، بالإضافة إلى 10 كيلو جرامات من مادة الأفيون المخدر، وضبط 633 ألف قرص مخدر، واكتشاف وتدمير 102 فدان من نبات الخشاش والبانجو و257 كيلو جراما من بذور الخشاش والبانجو، وضبط 172 عربة تستخدم في أعمال التهريب، بالإضافة إلى ضبط 48 جهازا تستخدم للتنقيب عن المعادن، وضبط كمية كبيرة من المبالغ النقدية.

كما نجحت القوات في إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ1048 فردا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وضبط 258117 قاروصة سجائر ثبت بالتحليل أنها تحتوي على مواد مسرطنة، وضبط 12 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية و15 جهاز (GBS).

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات، استشهد ضابط وضابط صف و3 جنود، وأصيب 4 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.