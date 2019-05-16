شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدرسة اليابانية بالسويس ينظمون مبادرة «إفطار صائم»‬: عصائر ووجبات صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم طلاب المدرسة المصرية- اليابانية بالسويس، الأربعاء، مبادرة إفطار صائم خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال تجهيز وجبات صحية وعصائر وحلويات لتقديمها للأطفال في نفس أعمارهم ولكبار السن في دار للمسنين وللصائمين في المدينة.

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وأشاد كل من سلمي الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وأشرف السروي، مدير عام التعليم العام، بدور المدرسة المصرية- اليابانية بالسويس، والذي تفوق على كل التوقعات في العمل المنظم والجماعي الذي ظهر بالمدرسة.

من جانبها، قالت سوزان يوسف، مدير المدرسة، إن حرص الطلاب على المشاركة في المبادرة يعمل على غرس روح العطاء والإيثار لدى الأطفال وكجزء من المشاركات التي تقدمها المدرسة والتزامها نحو المجتمع.

وأوضحت «يوسف» أن المدرسة لا تقتصر فقط على الدراسة، ولكن أيضاً تعتبر المدرسة منارة للمجتمع، ولهذا تحرص المدرسة المصرية- اليابانية بالسويس على أن يشعر الأطفال بأهمية الربط بين مدرستهم ومجتمعهم الكبير الذين ينتمون إليه، مضيفة: «رؤيتنا أن يكون الطفل في المدرسة سعيدا محبا لوطنه، وتتركز مبادراتنا لتحقيق هذا الهدف، وهكذا ستكون باقي المبادرات، فنحن نقدم المبادرات بشكل مبتكر ومختلف».

طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالسويس ينظمون مبادرة «إفطار صائم»

طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالسويس ينظمون مبادرة «إفطار صائم»

طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالسويس ينظمون مبادرة «إفطار صائم»

طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالسويس ينظمون مبادرة «إفطار صائم»