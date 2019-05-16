شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة علنية للوحدات السكنية الخاصة بالمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت محافظة شمال سيناء قرعة علنية على أرقام وأدوار الوحدات السكنية في حي العبور بمدينة العريش، والتي تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات العريش وبئر العبد، وذلك بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد السكرتير العام أن الوحدات السكنية في حي العبور بمدينة العريش، وتشمل كل وحدة على ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، حيث تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري «استضافة»، على أن تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ ١٠٠ جنيه شهريا نظير الصيانة.

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أشار إلى تخصيص نسبة 5% أي بعدد 15 وحدة سكنية من الوحدات السكنية في المرحلة الأولي لذوي القدرات الخاصة.. مؤكدًا على تخصيص الأدوار الأرضية لهم، وذلك تيسيرًا عليهم.

يذكر أنه تم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين وعددهم ٢٥٦ شخصا من الشيخ زويد ورفح، بحضور اللواء دكتور عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

كما يذكر أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعي للأسر التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، حيث سيقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة، على أن يكون المتقدم من المضارين من أهالي الشيخ زويد ورفح أو جنوب وغرب مدينة العريش، وممن تركوا مساكنهم، أو من أسر الشهداء والمصابين.

حضر القرعة العلنية كل من ومحمد رضوان، مدير عام مديرية الإسكان، والعميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، وإيهاب بكير، رئيس مدينة الشيخ زويد والمتقدمين.