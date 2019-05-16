شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تطوير مصنعي تدوير القمامة في بيلا وسيدي سالم بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طورت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، مصنعي تدوير المخلفات «بيلا وسيدى سالم» بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، خاصة في المدن الأكثر تكدسًا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، الخميس، أنه يجري حاليًا رفع التراكمات من المصنعين، كما تم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى توريد معدات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل تتمثل في مناخل وفواصل هوائية.

بجانب رفع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع لتصبح 460 طنا يوميًا بدلا من 160 طنا يوميًا في السابق، إضافة إلى نقل المرفوضات إلى مدفن مطوبس من خلال المعدات التي سبق تسليمها إلى محافظة كفر الشيخ، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تقديمها الدعم الفني من خلال البرنامج الوطنى بالمحافظة لتطوير منظومة النظافة بها ورفع كفاءتها، وذلك عن طريق إعداد المخطط الرئيسي لإدارة منظومة المخلفات ووضع الخطط التشغيلية للمعدات والمساهمة فى إعداد كراسات الشروط والمواصفات لمناطق الخدمة التي يتم طرحها للقطاع الخاص كبداية لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة.