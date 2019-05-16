محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على 685 ألف جنيه من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.
وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة" وذلك لقيامه بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 685 ألف جنيه مصري بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب شركة استيراد استولى على 700 ألف جنيه من المواطنين بعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.