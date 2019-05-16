ضبط صاحب شركة استيراد استولى على 700 ألف جنيه من المواطنين بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على 685 ألف جنيه من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة" وذلك لقيامه بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت 685 ألف جنيه مصري بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.