"أوفر دوس".. تفاصيل وفاة سايس بجرعة هيروين داخل جراح بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرحت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم الخميس، بتشريح جثة سايس عثر على جثته داخل جراج يعمل به في عين شمس لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة، وأمرت بتسليمه لذويه لدفنه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سايس يدعى "أحمد. م" 42 سنة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث عين شمس لمحل الواقعة لفحص البلاغ.

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وكشفت المعلومات الأولية أن المتوفى متعاطي للمواد المخدرة "الهيروين".

وأظهرت مناظرة النيابة لجثة المتوفى أن به آثارًا حديثة للحقن في اليدين اليمنى واليسرى، وعثر بجوار جثته على "سرنجة" بها بقايا مادة الهيروين المخدرة.

وقال أهلية المتوفى في التحقيقات أنه مدمن للمواد المخدرة، وحاولوا منعه وعلاجه لكنهم فشله.